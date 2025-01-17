Sınır kapılarında kaçakçılığa geçit yok

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Habur, Hamzabeyli ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Habur Gümrük Kapısı'ndaki risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda "transit refakat belgesiyle" çıkış işlemi yapan bir aracın takibe alındığının belirtildiği açıklamada, şüphe üzerine aracın x-ray görüntülerinin Türkiye'ye giriş yaptığı Kapıkule Gümrük İdaresi'ndeki tarama görüntüleriyle karşılaştırıldığı aktarıldı.

20 bin 50 cep telefonu ele geçirildi

Açıklamada, araçta olduğu beyan edilen "diğer telefon cihazları" adlı eşyanın tespit edilemediğine işaret edilerek, "Konuyla ilgili Bulgaristan gümrük makamları ile iletişime geçen ekipler, Türkiye üzerinden transit geçmesi gereken 20 bin 50 cep telefonu cinsi eşyanın yurt içinde bırakıldığını tespit etti. Transit refakat belgesiyle başka bir ülkeye götürülecekmiş gibi beyan edilerek kaçak yoldan ülkemize sokulan cep telefonlarının değerinin 41 milyon 32 bin lira olduğu anlaşıldı." ifadeleri kullanıldı.

Hamzabeyli'de 676 milyon liralık usulsüzlük ortaya çıkarıldı

Ekiplerce Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geçici ithalat rejimi kapsamında giriş yapan çekici ve dorse tipi araçların da mercek altına alındığının bildirildiği açıklamada, geçici ithalat rejimi kapsamında ülkeye giren araçların yasal süresi dolduğu halde yurt dışına çıkarılmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, araçların bir kısmının şase numarası değiştirilerek satıldığına, bir kısmının da parçalandığı belirtilerek, "Operasyona konu 195 çekici ve 177 dorse cinsi aracın usulsüz olarak satışını ve parçalanmasını sağlayan şahıslar tutuklandı. Yapılan operasyonda yaklaşık 676 milyon lira değerinde usulsüzlük ortaya çıkarıldı. Olaylarla ilgili soruşturmalar Silopi ve Edirne Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Milli ekonomimizi korumak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor"

Ekiplerce gerçekleştirilen son operasyonda da Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen otobüs içindeki bir yolcunun takibe alındığına vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Yolcunun sergilediği tedirgin ve şüpheli hareketler üzerine yapılan detaylı bagaj aramasında faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz eden 8 pomeranian cinsi köpek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı. Gümrükler Muhafaza ekipleri yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle milli ekonomimizi korumanın yanı sıra canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."