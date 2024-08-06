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Ekonomi
TRT Haber 06.08.2024 11:45

Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda öncelikli hedefin tek haneli rakamları görmek olduğunu vurgulayarak, "Enflasyonu düşürmekte çok kararlıyız. 2025 dezenflasyon yılı olacak" dedi.

Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Eylül ayı başında kamuoyuyla paylaşılan reform ve istikrar programını hatırlatan Şimşek, şu açıklamalarda bulundu:

"Şimdi bu programın en büyük önceliği milletimizi hayat pahalılığı belasından kurtarmak.
Hatırlarsanız mayıs ayında enflasyon yüzde 75’in biraz üzerinde zirveyi buldu. İşte az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi temmuz ayında yaklaşık yüzde 62 civarına indi şimdi önümüzdeki ay için piyasa beklentisi yüzde 30 civarı. Önümüzdeki 24 ay için piyasa beklentisi yüzde 19 civarı. Biz enflasyon düşürme de çok kararlıyız yani milletimizin şu anda bu karşı karşıya olduğu sıkıntıları gidereceğiz. 2025 yılında ilk rahatlamayı göreceğiz. İlk yılımız zorlu bir yıldı çünkü dezenflasyona geçiş yılıydı. Şimdi 2025 dezenflasyon yılı olacak ve dolayısıyla milletimiz sonuçlarını görecek yani çektiğimiz sıkıntılara değecek."
 

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Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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