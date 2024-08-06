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TRT Haber 06.08.2024 12:00

Bakan Işıkhan: Belediyelere yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK'ya olan borçlarıyla ilgili, "Belediyelerden ödeme talebinde bulunanlar oldu. Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara birlikte ne yapabiliriz, nasıl taksitlendirebiliriz konulu çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan: Belediyelere yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz

Sosyal Güvenlik Kurumu belediyelerin 96 milyar lirayı bulan borcunun tahsili için harekete geçti. Borcun yüzde 67,7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğu kaydedildi.

'Belediyelerden yapılandırma, taksit gibi başvurular yapıldı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilere belediyelerin borçlarıyla ilgili son durumu değerlendirdi:

"Belediyelerden ödeme talebinde bulunanlar oldu, o gün Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında yapmış olduğu açıklamadan sonra bizde gerekli açıklamaları yaptık. Yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda başvurular yapıldı. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle belediyelerimizin il müdürlüklerimize başvuruları söz konusu. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır. Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara birlikte ne yapabiliriz, nasıl taksitlendirebiliriz konulu çalışmaları yapıyoruz."

Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında 6 aşamalı bir süreç işleyecek
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'Belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili müfettiş görevlendiriyoruz'

Bakan Işıkhan, belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili de, "Rehberlik Teftiş Başkanlığımız, bize gelen her türlü şikayeti değerlendiriyor ve anında olayla ilgili müfettiş görevlendiriyoruz" dedi. 

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SGK Vedat Işıkhan
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