Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.08.2024 09:22

2025 yılı hac ön kayıtları 16 Eylül'e kadar sürecek

Kutsal topraklara yolculuk için süreç başladı. Önümüzdeki yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. Başvuru sürecinde tüm işlemler, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

2025 yılı hac ön kayıtları 16 Eylül'e kadar sürecek

Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için süreç başladı. 2025 yılı hac ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak. 

Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek. 0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Son gün 16 Eylül

Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek. Akrabalık bağı olanlar 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek.

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 16 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.  

ETİKETLER
E-Devlet Hac
Sıradaki Haber
En düşük emekli aylığının fark ödemesi yarın yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
X'in San Francisco'daki merkez ofisi kapanıyor
10:51
ABD Orta Doğu'da bölgesel savaşın yakın olmadığına inanıyor
10:59
AR-GE'ye geçen yıl 98,7 milyar lira harcandı
10:31
Yusuf Dikeç'in Musk'a mesajını 36 milyon kullanıcı gördü
10:22
Kamala Harris Demokrat Partinin başkan adayı oldu
10:36
Guterres uyardı: Nükleer silahlar açık tehdit oluşturuyor
Düzgün Baba Dağı'nda yıldızlı gece
Düzgün Baba Dağı'nda yıldızlı gece
FOTO FOKUS
Rus sanatçı: MİT görevlileri çok havalıydı
Rus sanatçı: MİT görevlileri çok havalıydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ