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Gündem
AA 06.08.2024 06:25

3. Enflasyon Raporu 8 Ağustos'ta açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 8 Ağustos'ta Ankara'da açıklayacak.

3. Enflasyon Raporu 8 Ağustos'ta açıklanacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, Başkan Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-III'ün tanıtımı amacıyla 8 Ağustos saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artırılmıştı

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

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