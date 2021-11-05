Bakan Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda, "2 bin 327 metre gövde uzunluğuyla Türkiye’nin incisi, sınıfında dünya birincisi… Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 6 Kasım Cumartesi Saat 12.30’da Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın açılışını yapıyoruz. Açılışa tüm halkımız davetlidir." dedi.

Bakan Pakdemirli, bugün Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni (HES) gezerek incelemelerde bulunmuştu.

Ekonomiye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Dicle Nehri üzerinde, enerji üretimi amacıyla yapımı tamamlanan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'i, kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 4'üncü büyük hidroelektrik santrali konumunda olacak.

Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2 bin 327 metre gövde uzunluğuna sahip baraj, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci sırada yer alıyor. Ilısu, 10,6 milyar metreküplük depolama kapasitesiyle Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 3'üncü büyük depolama hacmine sahip bulunuyor.

Enerji üretimiyle ekonomiye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı ve HES'inin ilk türbini, 19 Mayıs 2020'de devreye alındı. Aynı yıl içinde diğer 5 türbinin de devreye girmesiyle tesis tam kapasite enerji üretimine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifi, Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla yarın resmi açılışı yapılacak santral şu ana kadar 3,7 milyar kilovatsaatlik elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine 2,6 milyar lira katkı sağladı.

Ilısu Projesi, baraj inşaatı, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer çalışmalarla birlikte yaklaşık 20 milyar liraya mal oldu. Baraj tam kapasite çalıştığında yıllık 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretecek.