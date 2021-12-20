Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 23:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati: Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bakan Nebati, "Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Bakan Nebati açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) December 20, 2021
Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır.
Nebati, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazananın Türkiye ekonomisi olacağını vurguladı.
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