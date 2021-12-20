Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Nebati açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.



Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır. — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) December 20, 2021

Nebati, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazananın Türkiye ekonomisi olacağını vurguladı.