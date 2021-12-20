Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 23:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
EPDK'dan 'akaryakıt' açıklaması: Dövizdeki düşüş sebebiyle artışlar durduruldu
EPDK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili, "Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.
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