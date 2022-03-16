Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'da gerçekleştirilen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda gayrimenkul sektörünün önde gelen yatırımcılarıyla bir araya geldi.

Yabancı yatırımcıları Türkiye’ye yatırım yapmaya davet eden Nebati, "Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Paranızı kazanırsınız, verginizi ödersiniz, dilediğiniz gibi yaşarsınız" dedi.

Bakan Nebati ayrıca yaptığı açıklamada, "Yaz itibarıyla enflasyonda düşüşü ve normalleşmeyi göreceğiz" ifadelerini kullandı.