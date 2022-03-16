Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 13:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati: Yazın enflasyonda düşüşü ve normalleşmeyi göreceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'da uluslararası yatırım toplantısında konuştu. "Yaz itibarıyla enflasyonda düşüşü ve normalleşmeyi göreceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'da gerçekleştirilen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda gayrimenkul sektörünün önde gelen yatırımcılarıyla bir araya geldi.
Yabancı yatırımcıları Türkiye’ye yatırım yapmaya davet eden Nebati, "Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Paranızı kazanırsınız, verginizi ödersiniz, dilediğiniz gibi yaşarsınız" dedi.
Bakan Nebati ayrıca yaptığı açıklamada, "Yaz itibarıyla enflasyonda düşüşü ve normalleşmeyi göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Enflasyon Fransa Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati
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