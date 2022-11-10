TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda şunları kaydetti;

İkinci çeyrek itibarıyla yüzde 7,6 büyüme oranıyla Türkiye OECD'de en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldı.

2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir.

Tükiye, yeni iş imkanları oluşturmada OECD ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer aldı. Toplam istihdam, eylül itibarıyla 31,4 milyon kişiyle tüm zamanların zirvesine ulaştı.

Türkiye, 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1'in üzerine çıkaran güçlü bir ekonomi konumundadır.

Vatandaşlarımızı, çalışanlarımızı, emeklilerimizi, esnaf ve çiftçilerimizi enflasyona karşı ezdirmemek için gelir ve harcama politikalarını etkin bir şekilde kullanıyoruz.