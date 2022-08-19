Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 3.000 barajını geçen Borsa İstanbul'a ilişkin, "Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor. ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada ayrıca şunları kaydetti;

"Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

Türkiye Ekonomi Modelimiz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.

Eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildi. Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir."

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Öte yandan, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 3.051,83 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından 3.020-3.040 bandında dengelendi.