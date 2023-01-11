Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Enflasyon ciddi şekilde düşmeye başladı"

Enflasyon ile ilgili çok ciddi bir ataleti kırdık, iyi bir ivme yakaladık. Enflasyon çok ciddi bir şekilde düşmeye başladı. Vatandaş günlük hayatında bu iyileşmeleri daha çok hissetmiş olacak. 2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var.

"Konut fiyatlarının yükselmemesi için tedbirimizi alıyoruz"

Konut fiyatlarının yükselmemesi için tedbirimizi alıyoruz. Artışı kimlerin yaptığını Risk Analiz Merkezi tarafından radarla takip altına aldığımız için her türlü fiyatlama şuanda elimizde var. Aynı akşam fiyat artışına gidenler bizim kontrolümüzde. Amacımız konuta gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu konutu alabilmeleri.

"İkinci el konut finansmanıyla ilgili bankalarla çalışmalarımız başladı"

Konut fiyatlarındaki yükseklikten şikayet eden vatandaşlarımıza kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini sağlıyoruz. İkinci el konut finansmanıyla ilgili bir talep var, bankalarla çalışmalarımız başladı. Bankaların sert tutumunu gevşeteceğiz. Bankalarla özel hukuk çerçevesinde bir çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir. Konut sahipliği önümüzdeki süreçte biraz daha kolaylaşacak.

"Konutta sınır yok, gerekirse kredi miktarını artırırız"

(Orta Gelirliye Konut Projesi) Bu bir konut kampanyası değil, gayrimenkul finans mimarisidir. Konut sayısında sınırımız yok, gerekirse kredi miktarını artırırız.

(Tapuda düşük rayiç gösterilmesi) Bir uzlaşma ile bu işin çözülebileceğini düşünüyoruz.

"EYT ile ilgili kıdem tazminatını doğrudan çalışanın hesabına yatıracağız"

(İşverene KGF desteği) EYT Kanunu Meclis'ten geçtiğinde işveren için ortaya çıkacak öngörülemeyen maliyetlere karşı tedbirlerimizi aldık. Firmanın öngöremediği kıdem tazminatını biz karşılayacağız, doğrudan çalışanın hesabına aktarılacak.

KGF'nin EYT desteği: 36 aya kadar vadesiz 6 ay ödemesiz dönemi

(KGF'nin EYT desteği) 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek. bugün açıklayacağımız KGF paketinden toplumun her ferdi faydalanacak hazine desteğiyle 250 milyar liralık bir imkan olacak.

Bu bir çağrıdır. Pazartesi günü kamunun ortaya koymuş olduğu tavra, siz (konut firmaları) de destek vereceksiniz. Siz de bunu kampanyaya dönüştüreceksiniz.

"Makroekonomik göstergelerimiz parmak ısırtacak"

Memur maaşlarına yaptığımız zamlar ekonomide aldığımız tedbirlerden dolayı oldu. Bizim makroekonomik göstergelerimiz 16'sında açıklayacağımız rakamlarla parmak ısırtacak. 2022 dünyanın en zor yılında Türkiye'nin bir yana durduğunu göstermesi açısından önemli.

Herkesten enflasyonla mücadelede elini taşın altına koymasını istiyorum. Giyim ve ayakkabı sektörü de indirimleri ocak ayına çekerek bize katkı sağlayabilir

2023'te büyüme beklentimiz yüzde 5

2023 içinde büyüme beklentimiz yüzde 5. İlk çeyreği de iyi geçireceğiz gibi duruyor. Bizim dünyadan bir farkımız var. Talepler, toplumlar, ülkeler farklı. Türkiye, ekonomideki kırılganlıkların hissedildiği anda anında uyum sağlayabiliyor. Bir pazar daraldığında hemen başka bir ülkeye gidebiliyor.

"Kur Korumalı Mevduatın faydası, maliyetinin çok çok üstünde"

Kur Korumalı Mevduatı Türkiye ekonomisini çok olumlu etkiledi. Kur korumalı mevduatın ulaştığı miktarın pik noktası 1,47 trilyon lira. Bunun toplam mevduat içindeki oranı yüzde 27. Kur Korumalı Mevduatın faydası, maliyetinin çok çok üstünde olan bir uygulamadır. Hazine'ye 95 milyar gibi bir fayda sağladı. 2 milyon mudinin dövize dokunmadan kendisini garanti altına almasına sebep oldu. Maliyeti azaldı, geçen ay 900 milyonluk bir maliyeti oldu. Türkiye, döviz ihtiyacını buradan sağladı, yastık altındaki döviz buraya geldi. Öngörülebilirliği artırdı.

Bugün açıklayacağımız KGF ile Türkiye'de herhangi bir kişinin kredi bulamıyorum deme imkanı kalmayacak.

2023, reform paketlerinin peşisıra geldiği, Togg'un yollarda kendisinin göstermeye başlamış olduğu, Kızılelma'nın daha çok görünür olduğu, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda imkanları en iyi şekilde değerlendirdiği bir dönem olacak.