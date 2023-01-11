Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
12 bin lira üzeri cep telefonlarına 3 ay vade imkanı
Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun düzenlemesine paralel, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının satışlarında vade süresini 3 ay olarak belirledi.
Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilen yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları hariç olmak üzere fiyatı 12 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında vade sınırı 3 ay oldu.
Etiketler: Cep Telefonu Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete
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