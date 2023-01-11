Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen altında, 5.652,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,6 altında 5.656,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.650 ve 5.600 puanın destek, 5.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2022'de 3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı, Ekim 2022'de 359 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 38 milyar 176 milyon dolar olmuştu.