Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SPK: Piyasa bozucu eylemler sürekli olarak denetleniyor
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama yapıldı. Bu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin kurul tarafından sürekli olarak yerine getirildiği belirtildi.
SPK'nın açıklamasında, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemlerin kurul ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği hatırlatıldı.
"Piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir" ifadesi kullanıldı.
Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespit edildiği belirtilerek, "Sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.
Etiketler: SPK Borsa İstanbul
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