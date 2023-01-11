SPK'nın açıklamasında, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemlerin kurul ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği hatırlatıldı.

"Piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespit edildiği belirtilerek, "Sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.