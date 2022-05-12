Fahiş fiyat artışları hükümetin gündeminde. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sektör temsilcileri ile bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Enflasyonla mücadele masaya yatırılacak.

Bakanlık, fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili çalışmaların sonuçlarını sektör temsilcileriyle paylaşacak. Piyasada fiyat mekanizmasını bozanlara yönelik denetimler hakkında da bilgiler verilecek.

Bakan Nebati'nin enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesi bekleniyor.

Konut sektörüyle toplantı pazartesi günü yapılacak

Bakan Nebati'nin, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında görüşmeleri önümüzdeki hafta da devam edecek.

Bu kapsamda 16 Mayıs Pazartesi günü de konut sektörünün temsilcileriyle toplantı yapılacak.