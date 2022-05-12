Dün 108,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 106,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,15 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, faiz artırımı beklentileri ve enflasyon endişeleri, ABD dolarında ve petrol stoklarındaki yükseliş ile Çin'de devam eden COVID-19 kısıtlarının yarattığı ekonomik gerilemeye yönelik endişeler etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 106,70 ile 107,09 dolar aralığı direnç, 105,62 ile 104,93 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.