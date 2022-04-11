Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati: Enflasyonu yıl sonunda makul seviyeye getireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonu yıl sonunda makul seviyeye getireceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin'de ‘İş Dünyası Buluşması’ programına katıldı.
Bakan Nebati, yaptığı açıklamada, "Enflasyonu yıl sonunda makul seviyeye getireceğiz" dedi.
Etiketler: Enflasyon Nureddin Nebati Son Dakika
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