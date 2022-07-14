Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati Endonezya'ya gidecek
[Fotograf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 15-16 Temmuz'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere Endonezya'ya gidecek.
Uluslararası ekonomik iş birliğinde öncü rol üstlenen G20'nin söz konusu toplantısında Bakan Nebati'nin ana konuşmacı olacağı altyapı başlıklı oturum yapılacak.
Bu oturumun yanı sıra küresel ekonomik görünüm ve riskler, küresel sağlık gündemi, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans ve uluslararası vergilendirme konuları bakanlar düzeyindeki oturumlarda ele alınacak.
Bakan Nebati, Endonezya ziyareti sırasında, G20 toplantıları çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati Endonezya
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