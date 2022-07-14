Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 9,1 arttı
[Fotograf: AA]
Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 9,1 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 0,5 arttı
Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.
Etiketler: Sanayi Üretimi TÜİK
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