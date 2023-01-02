Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen ve 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılına, her alanda rekorlar kırarak girdiklerini söyledi.

İhracatta üst üste kırılan rekorların dünya ticaretinde belirsizliğin ve durgunluk beklentilerinin hüküm sürdüğü bir dönemde yakalandığını belirten Muş, ülke olarak hedefleri aşmanın, rekorlara her geçen gün bir yenisini eklemenin haklı gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Muş, COVID-19 döneminden bu yana önce tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ve sonrasındaki yüksek küresel enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlara değindi.

Diğer küresel jeopolitik riskler neticesinde dünya ekonomisinde bir yavaşlama görüldüğünü aktaran Muş, 2013-2019 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,4 büyüyen küresel ekonominin, OECD'ye göre 2022'de yüzde 3,1, 2023'te yüzde 2,2 büyümesinin beklendiğini kaydetti.

OECD'nin küresel ekonomiye paralel olarak küresel ticaretin de yavaşlayacağını öngördüğünü belirten Muş, "Ayrıca, rekor seviyeye ulaşan küresel borçluluk oranları da dikkat çekmektedir. Avro Bölgesi kamu borç stoku yüzde 95 oranlarına ulaşmış durumdadır. Burada, söz konusu oranın ülkemiz için yüzde 34,8 olduğunu belirtmek isterim." diye konuştu.

"Pariteye rağmen büyük ihracat başarısı yakalandı"

Mehmet Muş, dünyadaki bu zorlu koşullar altında Türkiye'nin, geçen yıl yakaladığı ivmeyi devam ettirdiğini ve büyümede lider ülkeler arasına adını yazdırdığını aktararak, ülkenin 2022 için öngörülen yüzde 5'lik oranla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasının çok ötesinde bir büyüme performansı ortaya koyduğunu söyledi.

Avrupa'dakinin yarısı seviyesindeki kamu borç stokunun ve rekorlar kıran ihracatın Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayandığının göstergesi olduğunu vurgulayan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Övünçle dile getirmek istiyorum ki Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken tarihimize yaraşır bir başarı hikayesi de ihracatımızdan gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın biraz sonra açıklayacağı ihracat rakamlarının gelecek dönemdeki başarılarımız için önemli bir gösterge olacağına inanıyorum. Tabii burada unutulmaması gereken husus da bu ihracat başarısı aleyhimize olan parite etkisine rağmen elde edilmiştir. Paritenin etkisi ihracatımızda aşağı yönlü olarak aralıkta yaklaşık 700 milyon dolar, yıllık düzeyde ise 14 milyar dolar olmuştur. Yani, parite etkisine rağmen büyük bir ihracat başarısı yakalanmıştır."

"İthalattaki artış, yüksek enerji fiyatları ve altın ithalatındaki yükselişten kaynaklanıyor"

Ticaret Bakanı Muş, ithalat tarafında küresel ekonomideki gelişmelerin yansımalarını gördüklerini, emtia fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığını belirterek, enerji fiyatlarındaki yükselişe değindi.

Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın ithalat faturasına ve dış ticaret dengesine olumsuz yansımayı sürdürdüğünü aktaran Muş, "Burada altını çizerek bir kez daha ifade etmek istiyorum ki ithalattaki artış büyük oranda küresel enerji fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Öte yandan, son dönemde altın ithalatında yaşanan yükseliş de ithalatımızdaki artışta etkili olmaktadır." şeklinde konuştu.

"Rekorlar kırmaya ve tarih yazmaya devam edeceğiz"

Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı sürdürülebilir kılmak, Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay artışını istikrarlı hale getirmek ve ihracatçıların dünya pazarlarında hak ettikleri yeri sağlamlaştırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, firmalarımızın ihtiyaçlarını ve küresel trendleri yakından izleyerek mevcut desteklerimizi iyileştiriyor ve yeni destek mekanizmalarımızı devreye alıyoruz. Yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek sektörlerdeki firmalarımızı destekleyip bilişim hizmetleri ihracatının tabana yayılmasına yönelik mekanizmalar geliştiriyoruz. Nisan ayında hizmet ticareti ve ağustosta mal ticaretine ilişkin olarak yürürlüğe giren başta e-ihracat olmak üzere yeni destek paketlerinin ihracatımızdaki olumlu yansımalarını 2023'te görmeye başlayacağız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında açıkladığımız 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla inşallah ihracatımızda yeni rotalar çizmeye, rekorlar kırmaya ve tarih yazmaya devam edeceğiz."