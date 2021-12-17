Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı ve TİM’in koordinasyonuyla düzenlenen Design Week Türkiye’nin (Türkiye Tasarım Haftası) açılışında konuştu.

Küresel rekabette önemi her geçen gün daha da artan tasarımın firmaların kendilerini rakiplerinden farklılaştırması ve bu sayede fiyat yerine marka üzerinden rekabet edebilmelerine olanak sağladığını ifade eden Bakan Muş, şunları kaydetti:

“Bugün artık tasarım deyince sadece görsel bir estetikten bahsetmiyoruz. Tasarım kavramı artık müşteri ihtiyaçlarının tespitiyle başlayıp, planlama, prototip oluşturma ve üretim ölçeğini büyütmeye giden sürecin merkezine yerleşmiştir. Firmalar, tasarım sayesinde müşterilerin aklında bir marka kimliği oluşturmaktadır. Söz konusu marka kimliği sadece firmanın ürünleri için değil, Türk malı imgesi için de büyük öneme sahiptir. Aslında marka olgusu, güveni simgelemektedir. Yani markamız, tüketicide oluşturduğumuz güvendir. Sizlerin ortaya koyduğu her özgün ve başarılı tasarım ‘Made in Türkiye’ ifadesine ve Türk malına olan güvene bir bütün olarak değer katmaktadır.”

Muş, markaların milli servet olduğunu aktararak, bunun için Türk markalarına sahip çıkacaklarını, koruyacaklarını ve destekleyeceklerini söyledi.

“Türkiye olarak, kendi ihracat devrimimizin eşiğindeyiz”

Bakan Mehmet Muş, ihracatın 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdığını anlatarak, bu rekorları kalıcı hale getirmek, sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak ve ihracatı katbekat artırmak için odaklarına marka olgusunu almak durumunda olduklarını, bunun yolunun da tasarımdan geçtiğini aktardı.

İhracatın ürün kalitesini ve ihraç ürünlerin birim kıymetini artırmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugünün uluslararası piyasada rekabetçi olmak için artık sadece kaliteli ürün üretmek yeterli olmamaktadır. Doğru tasarımla müşteri taleplerine odaklanmak, piyasanın hızına ayak uydurabilmek ve estetik ürün üretebilmek, artık rekabetin vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Türkiye olarak, kendi ihracat devrimimizin eşiğindeyiz. Birkaç yıl önce söz konusu bile olmayan ihracat değerlerine artık çok yakınız. İhracatta ufkun ötesini konuştuğumuz dönemlerdeyiz. Ancak biliyoruz ki bu ihracat devriminin gerçekleşmesi ve kalıcı olarak sürdürülebilmesi için nicelik ve fiyattan ziyade, tasarım ve markalaşmaya odaklanmak zorundayız. Bu nedenle, ülkemizdeki tasarım ekosisteminin bir bütün olarak gelişmesi büyük önem arz etmektedir.”

“Dünyanın en gelişmiş pazarlarında bile Türk ürünleri tasarımlarıyla ön plana çıkmakta”

Bakan Muş, Türkiye’de gelişmiş bir tasarım ve inovasyon kültürünün oluşmuş olmasının, Türk mal ve hizmet ihracatçılarının küresel pazarlardaki rekabetçiliğini yalnızca beslemekle kalmadığını, onları aynı zamanda oyunun kurallarını belirleyen güçlü aktörler haline getirdiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanına ulaşan ihraç ürünlerinin, Ar-Ge ve tasarımın gücünü kesin biçimde ortaya koyduğuna işaret eden Muş, “Dünyanın en gelişmiş pazarlarında bile Türk ürünleri tasarımlarıyla ön plana çıkmakta, beğenilmekte ve tercih edilmektedir. İhracatçılarımızın bu farkındalıkla, bütçelerinde tasarım ve inovasyon için ayırdıkları payı her geçen gün artırması bizleri sevindirmektedir” dedi.

Mehmet Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, firmalarımızın maliyetlerini azaltarak katma değerli ihracatta daha cesur adımlar atmalarını teşvik etmek adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyor, bu anlamda desteklerimizi günün şartlarına göre sürekli geliştiriyoruz. Bakanlık olarak şimdiye kadar, cesaret ve özveri ile küresel çapta bir dinamizme sahip olan tasarım ekosistemine en büyük katkıları sağlayan nesillerin yetişmesi için gayret sarf ettik. Bu doğrultuda, ülkemizde tasarım kültürünün yerleşmesi ve yaygınlaşması için tasarıma ve tasarımcıya sağlanan destekleri sürekli olarak geliştirmekteyiz. Ticaret Bakanlığı olarak, Türk tasarımlarının dünyada daha etkin pazarlanabilmesini sağlamak adına tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerini destekliyoruz. Hâlihazırda 14 tasarımcı şirketimiz ile 2 tasarım ofisimiz, yurt dışına yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin desteklerden faydalanmaktadır.”

[Fotoğraf: AA]

"738 firma desteklerden faydalanıyor"

Türkiye Tasarım Haftası etkinlikleri kapsamında ihracatçı birliklerinin tasarım yarışmalarını ve bu yarışmalarda dereceye giren genç tasarımcıların yurt dışı eğitim ve yaşam giderlerini desteklediklerini anlatan Muş, bu sayede uluslararası düzeyde nitelikli eğitim alma imkânı bulan tasarımcıların sayısı 228’e ulaştığını aktardı.

Muş, tasarıma ilişkin desteklerin, tasarım altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesini de kapsadığını aktararak, “Hâlihazırda 738 firmamız tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin olarak bu desteklerden faydalanmaktadır. Söz konusu desteklerle, hitap ettiğimiz tabanı genişleterek firmalarımızın ihracatta itici bir güç oluşturmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Muş'un da katılımıyla "Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri" sahiplerini buldu.