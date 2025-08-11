Açık 32.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 11.08.2025 12:47

Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi'ne ilişkin, "Beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaştık. Bu talep küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir" dedi.

Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi'nin 27,3 milyar lira ile beklenenden yaklaşık 2 kat fazla talebe ulaştığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından gayrimenkul sertifikasının halka arz rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Vatandaşları ev sahibi yapabilmek için hayata geçirilen ve yapı stokunu sağlamlaştırma yolunda yeni bir model olan gayrimenkul sertifikası projesine vatandaşların güvendiğine, inandığına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaştık. Bu talep küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir. Projemize inanan, güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bu ilgiye karşılık Damla Kent Projemizin diğer etaplarını da halkımıza sunacağız. Milletimizin konut sahibi olabilmesi, sağlıklı yapılara kavuşabilmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz."

Borsa İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum
