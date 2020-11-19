Bakan Karaismailoğlu: Demir yolu yatırım payı 2023 yılında yüzde 60 olacak
Bakan Karaismailoğlu, "2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı, 2023 yılında yüzde 60 olacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, son 7 yılda demir yolu yatırımlarının yüzde 14 arttığını belirterek şunları söyledi:
“Demir yolunun yatırımlardaki payı 2013 yılında %33 iken, 2020 yılında bu oran %47‘ye çıkartıldı. 2020’de %47 olan demir yolu yatırım payı 2023 yılında %60 olacak. Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmesi, bizim için son derece önemli. O nedenle alternatif finansman kaynaklarını da değerlendiriyoruz.”
Ankara-İzmir arası 3 saat 30 dakikaya düşecek
Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattında altyapı yapım çalışmalarının yüzde 95 oranında tamamlandığını belirterek şunları söyledi:
“Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında %95 fiziki ilerleme sağladık. Üstyapıda 712 km ray serimini tamamlandık. Elektromekanik sistem montajları hızla devam ediyor. Balışeyh-Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testlerine başladık. En kısa sürede hizmete almak için yoğun çabalarımız sürüyor. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demir yolu seyahat süresi, 12’den 2 saate düşecek. Yakıttan, zamandan, çevresel etkilerden tam 10 saat kazanacağız.”
Ankara-İzmir YHT hattındaki son durumu paylaşan Bakan Karaismailoğlu, “ Bir başka önemli proje Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı. Altyapı çalışmalarında %35 fiziksel ilerleme kaydettik. Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Burada da kazancımız 11 saatten fazla.” dedi.
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