Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, son 7 yılda demir yolu yatırımlarının yüzde 14 arttığını belirterek şunları söyledi:

“Demir yolunun yatırımlardaki payı 2013 yılında %33 iken, 2020 yılında bu oran %47‘ye çıkartıldı. 2020’de %47 olan demir yolu yatırım payı 2023 yılında %60 olacak. Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmesi, bizim için son derece önemli. O nedenle alternatif finansman kaynaklarını da değerlendiriyoruz.”

Ankara-İzmir arası 3 saat 30 dakikaya düşecek

Bakan Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattında altyapı yapım çalışmalarının yüzde 95 oranında tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

“Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında %95 fiziki ilerleme sağladık. Üstyapıda 712 km ray serimini tamamlandık. Elektromekanik sistem montajları hızla devam ediyor. Balışeyh-Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testlerine başladık. En kısa sürede hizmete almak için yoğun çabalarımız sürüyor. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demir yolu seyahat süresi, 12’den 2 saate düşecek. Yakıttan, zamandan, çevresel etkilerden tam 10 saat kazanacağız.”

Ankara-İzmir YHT hattındaki son durumu paylaşan Bakan Karaismailoğlu, “ Bir başka önemli proje Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı. Altyapı çalışmalarında %35 fiziksel ilerleme kaydettik. Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Burada da kazancımız 11 saatten fazla.” dedi.