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Ekonomi
AA 27.11.2024 12:11

Bakan Kacır: Ülkemize 363'üncü OSB'yi kazandırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Beypazarı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Ankara'ya 13'üncü, ülkeye ise 363'üncü OSB'yi kazandırdıklarını bildirdi.

Bakan Kacır: Ülkemize 363'üncü OSB'yi kazandırdık
[Fotograf: AA]

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, Beypazarı OSB'ye tüzel kişilik kazandırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanayi alanlarını büyütmeye, Türkiye'nin üretim gücünü yükseltmeye devam ettiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Beypazarı OSB ile Ankara'ya 13'üncü, ülkemize 363'üncü OSB'yi kazandırdık. 130 hektar büyüklüğündeki OSB'miz tüm sanayicilerimize, Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. AK Parti hükümetleri döneminde OSB'lerimizin sayısını 191'den 363'e, üretimdeki sanayi parsellerinin sayısını 11 binden 59 bine, OSB'lerimizdeki istihdamı 415 binden 2,7 milyonun üzerine çıkardık. Son dönemde OSB uygulamalarında yaptığımız reform niteliğinde değişikliklerle üretim hamlemizi çok daha ileri taşıyacağız. Altyapısı sağlam, sürdürülebilir ve planlı sanayi alanlarımızla ülkemizin kalkınma yolcuğuna ivme kazandıracağız."

OSB'lerdeki parseller üretime yönlendiriliyor

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, OSB'lerdeki 84 bin 261 parselin 70 bin 123'ü sanayicilere tahsis edilirken bunların 59 bin 52'sinde üretim faaliyetleri sürüyor.

Bu parsellerde yaklaşık 2,7 milyon kişi istihdam ediliyor. Boş parsellerin tahsis edilmesiyle toplam istihdamın 3,5 milyona ulaşması hedefleniyor.

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Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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