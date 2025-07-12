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Ekonomi
AA 12.07.2025 06:53

Bakan Kacır: Türkiye'mizin tüm illerinde dev yatırımları hayata geçireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Türkiye'nin tüm illerinde dev yatırımları hayata geçireceklerini bildirdi.

Bakan Kacır: Türkiye'mizin tüm illerinde dev yatırımları hayata geçireceğiz

Bakan Kacır, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız ile Türkiye'mizin tüm illerinde dev yatırımları hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Program kapsamında Batman'ın potansiyelini zirveye taşıyacak yatırım alanlarını da belirlediklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Siklon olefin kopolimeri (COC) üretimi, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan atıklardan selüloz veya mikrobiyal gübre üretim tesisi, sıvı karbondioksit işleme tesisi ve medikal estetik ve sağlık yaşam kompleksi. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Dicle Kalkınma Ajansımız aracılığıyla hayata geçireceğimiz projelerle Batman'ın kalkınma yolculuğuna ivme kazandıracağız. Şehrimizin sahip olduğu zenginliği, potansiyeli, kültürel birikimi yatırımlarla harekete geçireceğiz."

 

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır
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