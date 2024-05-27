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Ekonomi
AA 27.05.2024 17:11

Bakan Kacır: Öncelikli sektörlere desteklerimiz sürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Öncelikli sektörlere desteklerimiz sürüyor. Yıllık enflasyon hazirandan itibaren hızla düşüşe geçecek. Yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Bakan Kacır: Öncelikli sektörlere desteklerimiz sürüyor
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiğini hatırlattı.

EKK: Enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
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Orta Vadeli Program'ın (OVP) çalıştığını, istihdam artışının devam ettiğini, cari açığın da düştüğünü belirten Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Öncelikli sektörlere desteklerimiz sürüyor. Yıllık enflasyon hazirandan itibaren hızla düşüşe geçecek. Yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, yerli üretim ve yüksek teknoloji odağında kalkınma yolculuğumuza katkı sunmaya devam edeceğiz."

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır
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