Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız 31 Milyon 716 bine yükseldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Mayıs ayı istihdam sayısı ve işsizlik oranlarını açıkladı.
Bakan Işıkhan şunları söyledi:
"İşsiz sayımız 193 bin kişi azalarak işsizlik oranı %9,5 olarak gerçekleşti. İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."
2023 yılı Mayıs ayında;— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 10, 2023
✅İstihdam sayımız 63 bin kişi artarak 31 Milyon 716 bine yükseldi.
✅İşsiz sayımız 193 bin kişi azalarak işsizlik oranı %9,5 olarak gerçekleşti.
İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. pic.twitter.com/SPaAHrWovu