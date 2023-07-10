Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.07.2023 13:11

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.290,34 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, 6.290,34 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 71,97 puan ve yüzde 1,16 değer kazancıyla 6.259,05 puan oldu. Toplam işlem hacmi 51,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,34 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,55 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'de bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, özellikle cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de mayıs ayı toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.300 ve 6.400 seviyelerinin direnç, 6.100 ve 6.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul Borsa
Sıradaki Haber
Mücevher ihracatı 3 milyar doları aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
İran'dan 3 Avrupa ülkesine nükleer anlaşmaya dair sorumluluklarını yerine getirme çağrısı
14:30
Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum
14:27
Şam'ın terör örgütüyle buğday mücadelesi
14:20
Samsun'da zemininde kayma oluşan 3 ev tahliye edildi
14:34
Fabrikada kimyasaldan etkilenen 47 işçi hastaneye başvurdu
14:14
Japonya'da araştırmacılar, yumurtalık kanserini erken teşhis edebilecek proteinler keşfetti
Sakarya'da kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya'da kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı
FOTO FOKUS
TEM'de korku dolu anlar: Hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı
TEM'de korku dolu anlar: Hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ