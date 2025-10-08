Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 08.10.2025 09:58

Bakan Işıkhan: 9 ayda 1 milyon 166 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Ocak-Eylül 2025 döneminde 1 milyon 166 bin 562 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan: 9 ayda 1 milyon 166 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik

Bakan Işıkhan, iş gücü piyasalarının güçlenmesiyle birlikte istihdam kapasitesinin de arttığını vurgulayarak, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla Ocak-Eylül ayları arasında önemli adımlar attık." ifadesini kullandı.

Açıklanan verilere göre, yılın ilk dokuz ayında İŞKUR tarafından 2 milyon 462 bin 549 bireysel görüşme gerçekleştirildi ve 677 bin 163 iş yeri ziyareti yapıldı. Bu süreçte işverenlerin talepleri doğrultusunda 1 milyon 829 bin 831 açık iş pozisyonu tespit edildi. 1 milyon 166 bin 562 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı infografikte yer alan diğer bilgilere göre, aynı dönemde; 1 milyon 917 bin 10 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildi. 63 bin 451 kişi aktif iş gücü programlarından yararlandı. 51 bin 245 kişi iş kulüplerinden faydalandı. 17 bin 867 eğitim kurumu ziyareti gerçekleştirildi.

Bu adımlarla ekonomi ve istihdam alanındaki politikaları içeren Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine ulaşılacağına olan inancını dile getiren Işıkhan, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan İŞKUR İstihdam
