Bakan Işıkhan: 3,3 milyon Mesleki Yeterlilik Belgesi verildi

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nitelikli İş Gücüyle Büyüyen Türkiye" vurgusu yaparak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakan Işıkhan, MYK aracılığıyla ülkenin meslek standartlarının ve yeterliliklerinin belirlendiğini ifade ederek, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Nitelikli iş gücünün ekonominin büyümesindeki rolüne dikkat çeken Işıkhan, şu bilgileri verdi;

Bu kapsamda bugüne kadar; 3 milyon 352 bin 179 Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlendi. Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve istihdam kapasitesinin artırılması amacımız ile Ulusal İstihdam Stratejimiz (UİS) ve Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.