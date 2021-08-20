Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de iş dünyası ile buluştu.

Bakan Elvan, buradaki konuşmasında şunları kaydetti;

İstikrarlı kapsayıcı istihdam oluşturan ve gelir dağılımı adaletini en iyi şekilde tesis eden bir büyümeyi sürekli kılmanın peşindeyiz. Mali didisplinden asla taviz vermeyeceğiz.

KGF destekli 3 yeni mekanizmayı başlatıyoruz. İlk olarak likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara ilave istihdam için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanı getiriyoruz.