Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 11:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Elvan: Yüzde 8'in üzerinde büyüme bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde büyüme bekliyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de iş dünyası ile buluştu.
Bakan Elvan, buradaki konuşmasında şunları kaydetti;
İstikrarlı kapsayıcı istihdam oluşturan ve gelir dağılımı adaletini en iyi şekilde tesis eden bir büyümeyi sürekli kılmanın peşindeyiz. Mali didisplinden asla taviz vermeyeceğiz.
KGF destekli 3 yeni mekanizmayı başlatıyoruz. İlk olarak likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara ilave istihdam için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanı getiriyoruz.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan
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