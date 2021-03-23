Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na video konferansla katıldı.

Güneşin elektrik üretimindeki payının 2002'de sıfırken bugün yüzde 3,7 olduğunu vurgulayan Dönmez, Şubat 2020'den bugüne güneşten elektrik üretiminin yüzde 50 arttığını söyledi.

Dönmez, "Şubat sonu itibarıyla güneşte kurulu gücümüz 6 bin 869 megavat oldu. Toplam kurulu gücümüzün yüzde 7,1’ini güneş oluşturuyor" dedi.

Mini YEKA ile ilgili de konuşan Dönmez, "36 şehrimizdeki toplam bin megavatlık 74 yarışma için 709 başvuru aldık. 132 şirket bu yarışmalara katılacak" ifadelerini kullandı.