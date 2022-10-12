Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez, Gazprom Başkanı Miller ile görüştü
[Fotograf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ile bir araya geldi.
Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Dönmez ile Miller’ın Moskova’da düzenlenen “Rus Enerji Haftası" kapsamında bir araya geldikleri belirtildi.
Açıklamada, "Rus gazı Türkiye’ye Mavi Akım ve TürkAkım boru hatları üzerinden güvenilir bir şekilde sevk edilmektedir." ifadesi yer aldı.
Son Haberler
- 20:11
- 20:04
- 20:07
- 19:55
- 19:45
Sıradaki Haber
Trabzon Havalimanı 9 ayda 2 milyon 546 bin 29 yolcuyu ağırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz