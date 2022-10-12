Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı'nda geçen ay iç hatlarda 219 bin 143, dış hatlarda da 88 bin 812 olmak üzere 307 bin 955 yolcuya hizmet verildi.

Aynı ayda, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise iç hatlarda 1480, dış hatlarda ise 777 olmak üzere 2 bin 257'ye ulaştı.

Trabzon Havalimanı'nda 2022 ocak-eylül dönemdeki yolcu trafiği 2 milyon 546 bin 29, uçak trafiği 18 bin 614, yük trafiği ise 30 bin 460 ton olarak gerçekleşti.