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Ekonomi
DHA 08.04.2023 16:57

Bakan Dönmez: Gabar'da yeni bir keşif başlattık, iyi bir haber gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Gabar Dağı'nda yeni bir keşif amaçlı sondaja devam ettiklerini aktararak, bu ayın sonuna doğru iyi bir haber beklediklerini söyledi.

Bakan Dönmez: Gabar'da yeni bir keşif başlattık, iyi bir haber gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında, Karadeniz gazı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve enerji sektörüyle ilgili açıklama yaptı.

Karadeniz gazındaki son durumu paylaşan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gazı 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getireceklerini söyledi.

Dönmez, "Akabinde de 1-2 hafta içinde burada kalibrasyon ve proseslerle ilgili bazı kontrollerimiz var. Mayıs ayı itibarıyla da fiilen artık ocaklarımızda kullanılır hale gelmiş olacak. 20 Nisan'da inşallah Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek bir müjdeyi de paylaşmış olacak" dedi.

Kömür için 200 milyon dolarlık yatırım

Kömür sektöründeki çalışmalara da değinen Dönmez, "Kömür yatırımları konusunda ise bir kok kömürü fabrikası kurma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve buradaki yerel aktörlerle böyle bir yatırımı düşünüyoruz. Yaklaşık 150-200 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Yine 500 kişilik istihdam şansımız olacak. Bu yatırımı Zonguldak'ta planlıyoruz. Kendi kömürümüzü koklaştıracağız" diye konuştu.

Petrolde de çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Dönmez, bu yıl hedefin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında günlük 100 bin varil üretime çıkmak olduğunu söyledi.

Gabar'da yeni petrol keşfi

Gabar Dağı'nda yeni bir keşif amaçlı sondaja devam ettiklerini ifade eden Dönmez, bu ayın sonuna doğru iyi haber beklediklerini belirtti.

Dönmez, "Bizim petrolde şöyle bir ifade var. 'Petrol matkabın ucunda.' Şimdi matkabı döndürüyoruz, inşallah bulduğumuzda vatandaşımızla da paylaşacağız. Yani ilk veriler, sismik veriler açısından baktığımızda Esma Çevik'e göre 150 milyon varil olarak açıkladık. Ancak çok daha fazla olacağını değerlendiriyor arkadaşlarımız" dedi.

"Akkuyu'ya ilk nükleer yakıt 27 Nisan'da gelecek"

Ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) 1 hafta sonra ilk taze nükleer yakıt geleceğini aktaran Dönmez, "Akkuyu NGS'ye ilk taze nükleer yakıt 27 Nisan'da geliyor. O nükleer yakıt oraya geldikten sonra, o bölge bir nükleer tesis unvanını kazanmış oluyor. Nükleer yakıt geldikten sonra işletmeye alma, devreye alma testleri yapılacak. Akabinde de 1 yıl sonra elektrik üretimi gerçekleşecek. Nükleer güç santralinin inşası tamamlandığında elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak" diye konuştu.

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