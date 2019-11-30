Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı TANAP'ın Avrupa bağlantısı bugün yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Edirne'de TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Dönmez'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'ye giriş kapasitesi 310 milyon metreküp/güne ulaştı"

"Son yıllarda biz Türkiye'ye giriş kapasitelerini önemli miktarda arttırdık. TANAP bunlardan birisi. Türk-Akım'ı önümüzdeki ay inşalla onun da açılışını yapacağız. İki hat birden geliyor. Hattın birisi Türkiye'de sonlanacak, diğeri de Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gidecek. LNG terminal giriş kapasitelerini arttırdık. 2 yüzer LNG terminali ilave ettik. Bunlarla birlikte baktığımızda şu anda Türkiye'ye giriş kapasitesi 310 milyon metreküp/güne ulaştı. Düzenli bir şekilde giriş yapıldığında yıllık neredeyse 100 milyar metreküpün üzerinde bir giriş kapasitesine ulaştık diyebiliriz.

"Türkiye'nin tüketimi 50 milyar metreküp"

Türkiye'nin tüketimi 50 milyar metreküp. Giriş kapasitelerimizi, kaynaklarımızı güzergahlarımızı ne kadar çeşitlendirirsek gazın gaz ile rekabeti açısından da o kadar uygun bir altyapı hazırlamış olacağız. Bununla alakalı EPİAŞ bünyesinde de diğer altyapı çalışmaları da zaten başladı, kısmen devreye de alındı. Türkiye sadece kendi iç pazarında piyasa aktörlerinin faaliyet göstereceği bir alan olmaktan ziyade bölge komşu ülkelerdeki piyasalara da hitap edebilecek bir kapasiteye ulaşmış olacak.

Uzunca bir süredir bölgenin ticaret merkezi olma yönünde bir hayalimiz vardı. Bu projeler birer birer devreye alındıkça artık bu projelerimiz bir hayal olmaktan çıkıyor ve gerçekleşmeye başlıyor.

[TANAP Avrupa ile buluşuyor] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye bölge ülkelerdeki piyasalara hitap edebilecek bir kapasiteye ulaşmış olacak. Bu projeler devreye alındıkça bölgenin ticaret merkezi olacağız.https://t.co/G3MGuTKpXx pic.twitter.com/7i1sIBEIFH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2019

"Doğal gaz hiçbir ülkenin toprağından geçmeden bize ulaşacak"

Kaynak çeşitliliği kadar güzergah çeşitliliğine de önem veriyoruz. Türk-Akım 1987'de Batı hattından yani, Ukrayna-Romanya-Bulgaristan üzerinden gelen bir hattımız vardı. Yılbaşı itibarıyla o hattan gaz gelmeyecek. Artık Karadeniz'in altından gelen 2 hatla bu gazı almış olacağız. Başka bir ülkeden geçmemiş olacak. Bunun çeşitli faydaları var. Geçmişte bu güzergahda zaman zaman sıkıntılar olmuş ve zor günler geçirmiştik. Artık hiçbir ülkenin toprağından geçmeden bize girmiş olacak.

"TANAP ve Türk-Akım hem rakip hem birbirinin tamamlayıcısı"

(TANAP ve Türk-Akım) Bunlar rakip mi yoksa birbirinin tamamlayıcısı mı? Her ikisinin de artısı eksisi var. Rakip olması da güzel bir şey. O zaman tüketicinin lehine bir durum. Bir fiyat avantajı olmuş olacak. Tamamlayıcı çünkü biz özellikle enerjiyi yönetenler hep biraz yedekli çalışmayı severiz. Olur ya hattın birisinde bir problem olduğunda vatandaşı, sanayiyi gazsız bırakmayalım. Nereden bakarsanız bakın pozitif bir durum söz konusu.

"Elektrik üretiminde bu sene son 20 yılın rekorunu kırmak üzereyiz"

Elektrik üretiminde bu sene son 20 yılın rekorunu kırıyoruz, kırmak üzereyiz. Yerlilik oranımız yüzde 63. Geçtiğimiz yıl bu rakam yüzde 50 idi. Önümüzdeki yıllarda da bu oranı düşürmeden ilerlemeyi planlıyoruz. Elektrik tarafında yenilenebilir kaynaklara önem veriyoruz. Eksik kalan kısmı yenilenebilir le karşılama imkanımız yok çünkü teknik açıdan. Yerli kaynaklarla yapıyoruz yapmaya çalışıyoruz. Yerli kömür bunlardan birisi. Oradan da eksik kaldığında ithal kaynaklarla bu elektrik üretimini gerçekleştiriyoruz. Bunlar da zaten rekabete açık alanlar. Hangisinin üretim fiyatı daha düşükse oradan karşılamış oluyoruz. Petrol ve doğal gazda yerli kaynak araştırmalarına devam ediyoruz. Bizim için arz güvenliği birinci derecede önemli, ikinci derecede de bunları mümkün mertebe azami ölçüde yerli kaynaklardan temin etmek.

"Türkiye en güvenilir partner"

Türkiye bölge ülkeleri açısından geliştirmiş olduğu projelerle ve yapmış olduğu güzel iş birliği anlaşmalarıyla bu konunun en güvenilir partneri olduğunu ortaya koymuş oldu. Bundan sonra da yine benzer projeler gündeme geldiği zaman ülke menfaatlerini göz önüne alarak bu tip ortak projelerde yer almaya devam edeceğiz.

Kaynak: TRT Haber