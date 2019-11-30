Gayrimenkul sektörü hareketli…

Önce KDV indirimleri geldi, ardından banka faizleri düştü.

Hükümetin ekonomiyi destekleyen adımları, konut sektörünü canlandırdı.

KDV indiriminde son ay

Konut satışlarında yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi 31 Aralık 2019’a kadar yüzde 8 uygulanmaya devam edecek. Bununla birlikte tapu harçları da yıl sonuna kadar toplamda yüzde 4 yerine yüzde 3 olarak uygulanacak.

Enflasyonla mücadele kapsamında, faizlerde, KDV oranlarında ve tapu rayiç bedellerinde yapılan indirimler, ev almak isteyenler için fırsat yarattı.

Uzmanlar, kasım ayı rakamlarında konut satışlarında 1 milyonu aşabileceğini tahmin ediyor.

Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Şu anda bir ev almak istediğinizde 1 milyon liralık bir daire almak istiyorsunuz yüzde 3'ü 30 bin lira, 15 bin bir taraf, 15 bin bir taraf ödüyor. Fakat daha öncesinde yüzde 4'tü ya da yılbaşı sonrasında bu rakam 40 bin olacak dolayısıyla 20 bin 20 bin, yani o zaman ne olacak, 15 bin değil her iki taraf da 5'er bin fazla vermiş olacak." dedi.

Peki gayrimenkul sektöründeki hareketlilik piyasaya nasıl yansıdı?

Başaran, gayrimenkulun el değiştirmesi ve insanların alım satım yapmasının piyasaları inanılmaz derecede etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"Yıl sonunu keyifli bir şekilde kapatacağımızı düşünüyoruz, sadece alana satana değil, ülkemiz açısından da bu durum geçerli."

Konut kredi faizlerinin daha da düşmesi bekleniyor

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmesiyle, konut kredi faizlerinin daha da aşağı çekilmesi bekleniyor. Böylece konut satışlarının artacağı ve stokların eriyeceği düşünülüyor.

Kamera: Hayrettin Kavi