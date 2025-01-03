Bakan Bolat: İhracatta 12 ayın 7'sinde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2024 Yılı Dış Ticaret Verilerinin Açıklanması Programı"nda yaptığı konuşmada, COVID-19 sonrası dünya ekonomisinde artan jeopolitik risklerden, tedarik zinciri aksaklıklarından, enerji krizlerinden ve enflasyonist baskılardan bahsetti.

Geçen yıl küresel ticarette değişim ve belirsizlik ortamına çok yoğun şekilde şahitlik ettiklerini dile getiren Bolat, "2025 yılı için bir miktar iyileşme tahminleri yapılmakla beraber bu yıl da uluslararası ticaret ve ekonomi üzerinde ciddi belirsizlikler bulunmaktadır." diye konuştu.

Bolat, küresel ticaret hacminin 2023'te yüzde 1,1 düştüğünü anımsatarak, Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) göre küresel ticarette 2024'te yüzde 2,7'lik, 2025'te ise yüzde 3'lük artış beklendiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) pazarındaki talep düşüşünden bahseden Bolat, "Dünya ekonomisindeki bu sıkıntılı süreçlere rağmen Türkiye ekonomisi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya, Türk mallarını ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam etmiştir. Bu kapsamda OECD ülkeleri, AB ve dünya ekonomilerine kıyasla ülkemizin olumlu yönde ayrıştığını memnuniyetle görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

"Enflasyon, 7 ayda 31 puanlık gerileme kaydetti"

Bakan Bolat, 2024'ün ilk 9 ayı itibarıyla Türkiye'nin milli gelirinin yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara yükseldiğini belirterek, ocak-eylül dönemindeki yüzde 3,2'lik büyümeye net mal ve hizmetler ihracatının katkısının 1,9 puan olduğunu söyledi.

Büyümenin yarısından fazlasının net mal ve hizmetler ihracatından geldiğini dile getiren Bolat, "Bugün sabah açıklanan enflasyon oranı da hazirandan bu yana son 7 aydır enflasyonun düşme sürecinin hızla devam ettiğini göstermektedir. 7 ayda 31 puanlık gerileme kaydedilerek enflasyon yüzde 44'e düşmüştür." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ihracatta yakaladığı başarılardan bahseden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracat, sadece bir kelimeden veya döviz geliri kavramından ibaret bir kavram değildir. İhracat, mal ve hizmetler için yatırımını, üretimi, istihdam sağlamayı, döviz geliri kazanmayı, zorunlu ithalat için döviz kaynağı oluşturmayı kapsayan bir ekosistemdir. Bu fonksiyonlarıyla tarım, sanayi, madencilik, hizmetler, enerji, ulaştırma, lojistik, gümrükleme, uluslararası ticaret gibi önemli alanlarla iç içe olan çok önemli faaliyettir. İhracattaki başarı, dış ticaretteki açığı, cari işlemlerdeki açığı dengeleyerek, döviz piyasalarında, finansal alanda ve daha genişçe makro ekonomik istikrara katkı sağlamaktadır."

"İhracatta son 12 ayın 7'sinde Cumhuriyet rekoru kırdık"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin aylık mal ihracatında son 12 ayın 7'sinde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirterek, "2002'de yüzde 0,55 olan dünya mal ihracatındaki payımız, 2024 üçüncü çeyreği sonunda yüzde 1,08'e yükselmiştir. Hizmetler ihracatımızı son 12 ayın 11'inde sürekli artırdık. Böylece hizmetler ihracatından aldığımız pay da yüzde 1,35'e yükselmiştir." dedi.

Cari işlemler dengesinde yaşanan iyileşmeden bahseden Bolat, "2024 yılı, mal ve hizmetler dış ticaretinde ve cari işlemler hesabında dengelenme ve istikrar dönemi olmuştur." açıklamasında bulundu.

Türk sanayisinin kaliteli ürünlerinin dünya pazarında aranan, beğenilen ve istenilen ürünler olmayı başardığını anlatan Bolat, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının yüzde 41 olduğunu söyledi.

Bolat, "180 ülkeye bu yıl 6 milyar 750 milyon dolar ihracat yapmayı başaran savunma sanayisi ürünleri, Türk sanayisinin kalitesinin ve teknolojisinin adeta simgesi olmuştur." yorumunu yaptı.

"2025'te 33 milyar liralık destek bütçemiz olacak"

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçıların finansman sorunlarını çözmek için Türk Eximbank'ın sermayesini 4 kat artırarak 55,3 milyar liraya yükselttiklerini, bankanın bu yıl 48,7 milyar dolarlık destekle ihracatçılar için önemli güç kaynağı olduğunu vurguladı.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin (İGE AŞ) 93,3 milyar liralık ihracat kredisine kefalet sağladığını dile getiren Bolat, son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'nin desteğiyle ihracat kredilerinin TL bazında maliyetinin 6 puan düşürülerek yüzde 29,93'e indirildiğini anlattı.

Bolat, ihracata verilen diğer desteklerden de bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ticaret Bakanlığı olarak yıllık bütçemizin yaklaşık yüzde 60'ını ihracatçılarımıza destek vermek üzere kullanıyoruz. 2024 yılı için başlangıçta 21,3 milyar lira olarak belirlenen destek miktarına Cumhurbaşkanımızın katkısıyla 3,4 milyar lira eklendi ve destek bütçemiz olarak 24,7 milyar lirayı mal ve hizmet ihracatçılarımızın istifadelerine sunduk. 2025'te inşallah 33 milyar liralık destek bütçemiz olacaktır."

Bolat, hizmetler ihracatını daha üst seviyelere çıkarmak için verdikleri desteklere değinerek, bugüne kadar yurt dışı müteahhitlik sektörünün 137 ülkede 536 milyar doları aşan 12 bin 462 proje; teknik müşavirlik sektörünün ise 138 ülkede 3,5 milyar doları aşan 2 bin 993 proje üstlendiğini bildirdi.

Bakan Bolat, "Bu yıl 30 milyar dolar müteahhitlikte, teknik müşavirlikte ise 250 milyon dolar değerinde proje hedefliyoruz." dedi.

"2024'te yoğun ticari diplomasi faaliyetleri gerçekleştirdik"

Bakanlığın 2024'te ticari diplomasi faaliyetleri kapsamında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirten Bolat, AB ile Gümrük Birliğini güncelleme müzakerelerinin hızlandığını söyledi.

Geçen yıl 14 ülke ile karma ekonomik komisyon (KEK) toplantısı, 8 ülke ile JETCO toplantısı gerçekleştirdiklerini, 2 ülke ile JETCO protokolü imzaladıklarını dile getiren Bolat, ABD ile uzun süredir yapılmayan Ticaret ve Yatırım Konseyi'nin 11. Dönem Toplantısı'nı düzenlediklerini, serbest ticaret anlaşmaları ve tercihli ticaret anlaşmaları müzakerelerine devam ettiklerini anlattı.

Bolat, geçen yıl Maldivler ile tercihli ticaret anlaşması imzaladıklarını, Filistin ile imzaladıkları serbest ticaret anlaşmasını genişletme müzakerelerini de tamamladıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Komşumuz Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla yeni dönemde gerek ticaret gerek yatırım gerek yeniden imar konusunda büyük hamlenin içine gireceğiz. Yeni dönemde gerek serbest ticaret anlaşmamız gerekse gümrük rejimleri olarak hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Suriyeli yetkililerle birlikte çalışarak yeni dönemde Suriye ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmaya çalışacağız."

Bolat, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı yaptığı saldırılar ve soykırım neticesinde Türkiye'nin İsrail ile dış ticaretini 2 Mayıs'ta tamamen durdurduğunu anımsattı.

Bu dönemde Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının talebi üzerine bir mekanizma oluşturarak mutabık kalınan ürünler üzerinden Filistin ile olan ihracat ve ithalata müsaade edildiğini vurgulayan Bolat, Filistin'e STA kapsamında 41 tarım ürününde taviz sağlandığını ve hurma kotasının 7 bin tona yükseltildiğini aktardı.

İhracatı artırmak, dış ticaret ve cari işlemler açıklarını azaltmak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Bolat, "Cumhurbaşkanımızın her defasında vurguladığı üzere; inovasyon, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam, önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz olacaktır. Her zaman ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.