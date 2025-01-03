Parçalı Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.01.2025 15:58

Üreticilere yaklaşık 2,3 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Üreticilere yaklaşık 2,3 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Üreticinin emeğini destekleyerek, üretime güç olmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi.

Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 1 milyar 360 milyon 683 bin lira, hububat desteği kapsamında 892 milyon 416 bin lira, hayvan gen kaynakları desteği kapsamında 45 milyon 137 bin liralık destek aktarıldı.

ETİKETLER
Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Destek
Sıradaki Haber
Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:20
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
16:43
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
16:41
MEB "Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması" düzenleyecek
16:36
Ankara'da aranan 904 kişi yakalandı
16:08
Güney Kore’de binada yangın: 40 kişi kurtarıldı
15:44
Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayımlandı
SOLOTÜRK, Mersin'in kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, Mersin'in kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ