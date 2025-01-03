Üreticilere yaklaşık 2,3 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Üreticinin emeğini destekleyerek, üretime güç olmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi.

Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 1 milyar 360 milyon 683 bin lira, hububat desteği kapsamında 892 milyon 416 bin lira, hayvan gen kaynakları desteği kapsamında 45 milyon 137 bin liralık destek aktarıldı.