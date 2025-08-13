Bakan Bolat: Afrika kıtasında 2 bin 39 inşaat projesini Türk müteahhitleri tamamladı

13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği (WCI) Forumu'nda konuşan Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün, dünyada gerçekleştirdiği 544 milyar dolarlık inşaat projelerinin yüzde 18'ini Afrika'da yaptığını söyledi.

Afrika kıtasında bugüne kadar Türk müteahhitlerinin 2 bin 39 inşaat projesini tamamladığını ifade eden Bolat, bunların 97,5 milyar dolarlık inşaat işleri olduğunu belirtti.

Türk yatırımcılarının Afrika ülkelerinde çok önemli projeler ve işler yaptığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Türkiye'den Afrika ülkelerine giden yatırımlarımızda on binlerce Afrikalı istihdam edilmektedir. Türk iş insanları 2,3 milyar dolar Afrika ülkelerinde yatırım yapmıştır ve 35 bin kişiye istihdam sağlamışlardır. Afrika bizim için hiçbir zaman uzak olmadı. Bize çok yakın. Eskiden haritalarda ve coğrafyada bize sanki Afrika'nın çok uzak bir kıta olduğu izlenimi verilirdi ama Afrika bizim güney kıyılarımız Adana, Mersin, Antalya, Muğla'dan sadece 45 dakikalık bir uçuş mesafesinde.

Libya, İzmir'e 1,5 saat mesafede. Çok yakın bir kıta. Zaten tarihsel bağlarımız, dostluk ve kardeşlik bağlarımız çok güçlüydü. Afrika, Türk halkı açısından özel bir yer. Bir Afrika ülkesi, bir spor müsabakasında başka bir kıtadan bir ülkeyle karşılaşırsa halkımızın çok büyük çoğunluğu Afrika ülkesini her zaman destekler ve takdir eder. Spor takımlarımızın hepsinde Afrikalı oyuncular vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılı sonunda göreve geldikten sonra Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkiler siyaset, diplomasi, ticaret, yatırım, turizm ve her alanda çok hızlı gelişti."

"Türk Hava Yolları 54 Afrika ülkesini dünyaya bağlıyor"

Bakan Bolat, bunun için 2003 yılında hükümetin Afrika stratejisi ilan ettiğini, 2005 yılının da Türkiye'de "Afrika yılı" olarak kabul edildiğini dile getirdi.

O tarihten bu yana Afrika'yla ilişkilerinin hızlı bir şekilde arttığını belirten Bolat, "Bunun da semerelerini görüyoruz. Türk Hava Yolları, 54 Afrika ülkesini dünyaya bağlayan, çok sayıda destinasyona uçan önemli bir köprü görevi görmekte" diye konuştu.

2003 yılında sadece 12 Afrika ülkesinde Türk büyükelçiliklerin olduğunu belirten Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayı 44'e çıkmış, neredeyse 4 kat artmıştır. Yakında inşallah 50'ye ulaşacaktır. Diğer taraftan Ticaret Bakanlığımızın bünyesindeki ticaret ataşelerimizin, müşavirliklerimizin sayısı da 2003'te sadece 4 iken şu anda 31 Afrika ülkesinde çok sayıda ticaret müşavirlerimiz görev yapmaktadırlar. 2003 yılında Türkiye ile tüm Afrika kıtası arasındaki ticaret toplam 5,4 milyar dolar iken 2024 yılında 7 kattan fazla bir artışla 36,5 milyar dolara ulaşmıştır. İnşallah bu yıl 40 milyar dolar sınırına ulaşmayı tahmin ediyoruz. İhracatımız 21,8 milyar dolara ulaştı. İthalatımız da yaklaşık 15 milyar dolara ulaştı.

Afrika ülkelerinin birçoğunu ticaretin geliştirilmesi için hedef ülkeler listesine aldık. Bu çerçevede aynı zamanda İslam ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirme strateji uyguladığımız için yaklaşık 26 Afrika ülkesi İslam ülkesi olarak bu kapsamda ayrıca bizim ilgi alanımız içinde bulunmaktadırlar. Türkiye olarak Afrika ile ticaretimizde makine ürünleri, elektrikli elektronik ürünler, plastik, kimyasal, otomotiv, tarım ürünleri ve demir çelik ürünleri, plastik ürünleri gibi ana kalemlerde ticaret yapmaktayız. Artık Türk ürünleri Türk hizmet sektörü ürünleri Afrika'da da bütün dünyada teknolojinin kalitenin, markanın ve itibarın sembolü haline gelmişlerdir ve bütün dünya ülkelerinde gibi Afrika'da hemen her ülkede Türk müteşebbislerini iş yaparken Türk yatırımcılarını yatırım yaparken görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Ömer Bolat, teşebbüsler ve yatırımlar artarken karşılıklı ticaretin de hızlı bir şekilde yükselerek birbirini takip ettiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı olarak 2023- 2024 yıllarında Afrika bölgesinde düzenlenen 65 yurt dışı fuar organizasyonuna katılım düzenlediklerini dile getiren Bolat, bu yıl da Afrika'da 33 tane yurt dışı fuar organizasyonu düzenlediklerini açıkladı.

Yıl sonuna kadar da 6 genel ticaret heyeti daha düzenleyeceklerini bildiren Bolat, "Bizim Bakanlık olarak, uluslararası ilişkilerimizde birçok Afrika ülkesini ziyaret programlarımız oldu. Afrika ülkelerinden de Türkiye'ye katılım programları oldu" şeklinde konuştu.

"Afrika ile de hizmetler sektöründe önemli bir ticaret ortağıyız"

Şu ana kadar 50'den fazla Afrikalı bakan ile görüşmelerinin olduğunu ve anlaşmalar imzaladıklarını belirten Bolat, aynı zamanda Afrika ülkelerinden de son iki yılda Türkiye'ye 79 alım heyetleri programı düzenlendiğini kaydetti.

Bakan Bolat, Afrika ülkelerinden Türkiye'ye ham madde, enerji ürünleri, petrol, doğal gaz, yağ, maden ürünleri kakao, kahve, susam ve başka bazı diğer tarım ürünleri ithalatı yapıldığını dile getirdi.

Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu anlamda Afrika'yla ilişkilerimizde hizmetler sektöründe de büyük bir atılım söz konusudur. Şunu rahatlıkla söylemek isterim. Türkiye olarak yaklaşık 400 milyar dolara yakın yıl sonunda ihracatımız olacak. Bunun yaklaşık 274 milyar doları mal ürünleri ve 123 milyar doları da inşallah hizmet ürünleri olacak. Bu çerçevede baktığınızda Afrika ile de hizmetler sektöründe önemli bir ticaret ortağıyız. 2023'de 6 milyar dolar Türkiye'nin hizmetler ihracatı Afrika'ya varken, Afrika'dan da Türkiye'ye 5,1 milyar dolar hizmetler ihracatı yapılmıştır. Turizm yine her yıl gelişiyor. Afrika ülkelerinden ülkemize geçen yıl 1,5 milyon turist gelmiştir. Bu yıl da ilk 6 ayda 600 bin Afrikalı turist ülkemizi ziyaret etti."