Ekonomi
TRT Haber 13.08.2025 17:11

Togg'un yeni fastback modeli T10F eylülde satışa sunulacak

Türkiye'nin otomobili Togg, ürün gamını genişletme yolunda önemli bir adım daha atıyor. T10X SUV modeliyle Türkiye pazarında büyük ilgi gören Togg, şimdi de ikinci modeli olan fastback tasarımlı T10F'i kullanıcıların beğenisine sunacak.

Togg'un yeni fastback modeli T10F eylülde satışa sunulacak

Titiz bir çalışma sonucu ortaya çıkan ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen T10F modeli için geri sayım başladı.

T10X SUV modelinin ardından şimdi de T10F Fastback model araç yollara çıkacak. Sahip olduğu üstün teknolojik özelliklerle dikkati çeken T10F, eylül ayında ön siparişe sunulacak.

Kullanıcılara iki farklı batarya seçeneği ile sunulacak olan model, tam şarjla 600 kilometreye varan bir menzil vaat ediyor. Ayrıca, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi sayesinde bataryası 30 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 20'den yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabilecek.

Güvenlikte hedef 5 yıldız

Sürüş güvenliği ve konforun ön planda tutulduğu T10F, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik performansını değerlendiren Euro NCAP testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı. Araçta yer alan gelişmiş sürüş destek sistemleri, kullanıcılarına en üst düzeyde güvenli bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyor.

Akıllı cihaz olarak güç kaynağı olacak

Kullanıcılar, Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden veya anahtar kartlarını kullanarak cihazlarını çalıştırabilecek.

Modelin en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise harici bir güç kaynağı olarak kullanılabilmesi olacak. "Cihazdan cihaza şarj" teknolojisi sayesinde T10F, enerji aktarımı yapabilecek

