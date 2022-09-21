Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 15:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması
[Fotograf: AA]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücreti tarihinin en yüksek artışıyla artırdık, şimdi aralıkta da artış yapacağız. Emeklilikte farklılaşmayı da sosyal devlet anlayışıyla, EYT ile çözeceğiz taşeronun kadroya alımıyla çözeceğiz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’nda konuştu.
Bakan Bilgin, asgari ücret ve EYT konularında şunları kaydetti;
Asgari ücreti tarihinin en yüksek artışıyla artırdık, şimdi aralıkta da artış yapacağız. Enflasyonun tahribatından kurtaracağız vatandaşımızı.
Emekli olanlar arasındaki farklılaşmayı düzeltmemiz lazım. Bu konuda hangi sorunlar varsa biz adresiz.
Enflasyona rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 1 milyona yakın istihdam elde ettik. Enflasyonun tahribatını büyüme yoluyla aşacağız.
Bizde bunları sosyal devlet anlayışıyla, EYT ile çözeceğiz taşeronun kadroya alımıyla çözeceğiz.
Sıradaki Haber
VİOP'ta açılış seansı uygulaması başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz