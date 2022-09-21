Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

Bakan Bilgin, asgari ücret ve EYT konularında şunları kaydetti;

Asgari ücreti tarihinin en yüksek artışıyla artırdık, şimdi aralıkta da artış yapacağız. Enflasyonun tahribatından kurtaracağız vatandaşımızı.

Emekli olanlar arasındaki farklılaşmayı düzeltmemiz lazım. Bu konuda hangi sorunlar varsa biz adresiz.

Enflasyona rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 1 milyona yakın istihdam elde ettik. Enflasyonun tahribatını büyüme yoluyla aşacağız.

Bizde bunları sosyal devlet anlayışıyla, EYT ile çözeceğiz taşeronun kadroya alımıyla çözeceğiz.