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Ekonomi
TRT Haber 30.04.2023 19:18

Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretteki artış için araştırma yaptıklarını söyledi. Bakan Bilgin, emekli aylıklarında ise 7 bin 500 lira üzerinde maaş alanlara ilişkin düzenleme yapılacağını belirtti.

Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
[Fotoğraf: Getty]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de maaş artışlarına ilişkin bilgi vererek Temmuz ayını işaret etti.

Bilgin, "Ne kadar reel kayba uğramıştır asgari ücretliler onu hesap ederek Temmuzda yeniden düzenleyeceğiz. Kamu çalışanlarına yılbaşında enflasyon farkı ve yaklaşık yüzde 14 bir refah payı verdik. Şimdi Temmuzda yeniden onu düzenleyeceğiz. Bu aynı zamanda emeklileri de kapsayan bir şey." dedi.


Emekli maaşlarına yeniden düzenleme

Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarıldığını hatırlatarak, emekli aylıklarının yeniden düzenleneceğini belirtti.

"Önümüzdeki günlerde yapacağımız düzenleme ile de 7 bin 500 TL'nin üzerinde aylık alan maaş alan aylıkları o düzeyde olan emeklilerin de tatmin edeceği bir düzenleme gerçekleştireceğiz."

Kamu işçisine zam görüşmeleri

Vedat Bilgin, kamu işçileri ile gerçekleşen toplu görüşmelerde de sona yaklaşıldığını açıkladı:

"Devlet olarak işçi ve işveren sendikalarının taleplerini birlikte müzakere ederek en uygun çözümü bulacağız. İşçilerimizin mutlu olacakları düzeyde gerçekleşeceğini şimdi söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta müzakarereler neticelenir diye ümit ediyorum."
 

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