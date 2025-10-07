Parçalı Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.10.2025 11:38

Bakan Bayrak'tar, Sivas'taki GES açılışını 5G ile İstanbul'dan yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Telekom tarafından Sivas'ta hayata geçirilen güneş enerjisi santralinin (GES) ilk etabının açılışını, 5G bağlantısı ile uzaktan kontrollü robotla gerçekleştirdi.

Bakan Bayrak'tar, Sivas'taki GES açılışını 5G ile İstanbul'dan yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar'ın, 11. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı kapsamında açılışını yaptığı santral, yıllık 200 milyon kilovatsaate yakın enerji üretecek.

Bayraktar, Türk Telekom tarafından Sivas'ın Zara ilçesinde yapılan güneş enerji santralinin ilk etabının açılışını, 5G bağlantısı ile uzaktan kontrollü robotla gerçekleştirdi. Açılışa, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal İstanbul'dan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek Sivas'tan iştirak etti.

"Bu yıl yenilenebilir enerjide rekor kıracağız"

Bakan Bayraktar, son 23 yılda yaptıkları "enerji devrimi"nin birçok firmayı enerjide üretici hale getirdiğini belirterek, "Sivas'taki GES projesi de bu durumun bir örneği. Kendi öz tüketimleri için kuracakları bu tesislerin önemli bir kısmı devreye giriyor. Önümüzdeki yıl ve daha sonra takip eden yıllarda tümü devreye girdiğinde ülkemizin enerjisine enerji katmaya başlayacak." ifadesini kullandı.

5G teknolojisinin çok farklı bir ufuk açacağını belirten Bayraktar, "Her şeyin başı elektrik. Elektrik hizmetinin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması önem arz ediyor ki onlar da internet hizmetlerinden ve diğer hizmetlerden istifade edebilsinler." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl 6 bin megavatın üzerinde yerli yenilenebilir enerji santralini devreye aldıklarını anımsatan Bayraktar, "Bu sene, işte bu projelerle beraber rekor kıracağız. 9-10 bin megavata doğru gidiyoruz ve bunu her yıl yenilemeye gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türk Telekom, enerjisinin yüzde 65'ini güneşten karşılayacak

11. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın sponsorlarından Türk Telekom, tarafına tahsis edilen toplam 530 megavatlık kurulu güce sahip tesisler için planlı yatırımlarını sürdürüyor.

Bu projelerin devreye girmesiyle şirket, yıllık 800 gigavatsaat elektrik üretimiyle mevcut tüketiminin yüzde 65'lik bölümünü güneş enerjisinden karşılayacak.

Bu amaçla Sivas'ta, GES kurulum kapasitesinin 128 megavatlık bölümünü kapsayan ölçekte ve şirketin mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15'ine karşılık gelen bir tesis inşa edildi.

Projenin 1. fazı niteliğindeki santral, yıllık 200 milyon kilovatsaate yakın enerji üretimi gerçekleştirecek. Toplam GES kurulum kapasitesinin kalan bölümünün ise Malatya ve Ağrı'da yer alacak iki ayrı güneş enerjisi santrali için yapılacak yatırımlarla tamamlanması planlanıyor. Üç santralin de devreye alınmasının ardından şirket, yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımını azaltmayı planlıyor.

ETİKETLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar 5G Güneş Enerjisi
Sıradaki Haber
Kuraklık bu yıl birçok üründe etkisini hissettirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
5G, otonom sürüşten uzaktan ameliyata hayatı hızlandıracak
12:27
Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi başladı
12:25
2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı
12:25
WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız
12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı
12:21
Ormanlar yapay zeka destekli 2 bin 800 fotokapanla 7/24 gözleniyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Filistinli sanatçıların "Hala Yaşıyorum" sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Filistinli sanatçıların "Hala Yaşıyorum" sergisini gezdi
FOTO FOKUS
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ