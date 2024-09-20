Bakan Bayraktar: Sakaya Gaz Sahası'na yurt dışından ortaklık talepleri geliyor

Bayraktar, Habertürk TV kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın rekor sürede karaya ulaştırıldığını belirten Bayraktar, bu başarının yurt dışındaki şirketlerin de dikkatini çektiğini söyledi.

Bayraktar, söz konusu sahada yapılan faaliyetlerin ticari olarak çok karlı bir iş olduğuna dikkati çekerek, bunun en önemli kanıtlarından birinin yabancı şirketlerden gelen ortaklık talepleri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 50 yılda ürettiği doğal gazın bir yılda Karadeniz'deki sahadan üretileceğini anlatan Bayraktar, "Uluslararası petrol ve doğal gaz şirketlerinden Sakarya sahasında ortaklık için teklifini veren var, teklif verme hazırlığı içerisinde olan var. Mevcut sahaya ortak olmak isteyenler var." diye konuştu.

Bayraktar, projeye katma değer getirebilecek anlamlı ve stratejik ortaklık olursa bunun değerlendirilebileceğini şirketlere söylediklerini belirterek, "Bu şirketler bize başka ülkelerde, dünyanın farklı yerlerinde kendi varlıklarına ortak olmamıza evet derlerse bunu düşünebileceğimizi ifade ettik. Karadeniz'deki sahamıza birisini ortak alacaksak onun dünyanın herhangi bir yerindeki bir sahasından da ortaklık almak isteriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltarak ithalat faturasını düşürmeyi hedeflediğine değinen Bayraktar, Karadeniz'deki üretimin yıllık 7,5 milyar metreküpe ulaştığında enerji ithalat kalemini doğal gazda yüzde 15 düşüreceğini vurguladı.

Enerjide tüketici destekleri

Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarında ciddi destek uygulandığını, imkan doğrultusunda bu uygulamanın devam edeceğini kaydetti.

Desteklere ileride tüketim esaslı uygulama modeliyle devam edilmesinin planlandığına işaret eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istiyoruz. Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele. Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini de göz önünde bulundurarak fiyat ayarlamalarını yapıyoruz. Önceliğimizi enflasyonun aşağı gidişini de biraz daha hızlandırabilmek için mümkün olduğu kadar bu süreci biraz daha götürmek istiyoruz. Bu arada tüketim gruplarında farklı bir uygulama içerisine girebiliriz."

Bayraktar, bu konuda çalışmaların devam ettiğini, yüzde 3'lük dilimin yüksek tüketim kategorisinde yer aldığını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Maliyetine katlanabilecek gruplarda maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedeflediklerini bildiren Bayraktar, yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uygulamanın 2025’te hayata geçmesini planladıklarını söyledi.

Bayraktar, yeni keşifler üzerinde çalışıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Karada Gabar'ın yanında Hakkari'de, Van, Siirt, Şırnak üçgeninde Körkandil'de yeni sahalarda aramalarımız devam ediyor. Gabar'da günlük 47 bin varil üretiyoruz. Bir taraftan orada üretimi artırırken bir taraftan da Karadeniz'de gemilerin boşluklarında, birkaç haftalık periyodlarla yeni sondajlara Batı Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de hedef noktalarımızı belirlemiş durumdayız. Sismik çalışmalar sonucunda ümitli olduğumuz lokasyonlar var. Bunların sadece zamanlaması önemli bizim için. Batı Karadeniz'de Akçabey 1 kuyusu inşallah bu sene içerisinde kasım ayında başlamayı planladığımız bir kuyu. Yeni rezerv olma ihtimalinin olduğunu düşündüğümüz yer."