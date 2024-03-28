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Ekonomi
TRT Haber 28.03.2024 18:57

Bakan Bayraktar: Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatları değişmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada yeni bir kuyu kazıldığını belirterek "Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.

Bakan Bayraktar: Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatları değişmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ta açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, yeni bir doğal gaz kuyusu kazıldığı bilgisini şu sözlerle paylaştı:

"Dün akşam itibarıyla Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada "Göktepe" adını verdiğimiz bir sahada yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. İnşallah bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv buluruz. Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak."

Bakan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında da herhangi bir
değişiklik olmayacağının altını çizdi.

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Alparslan Bayraktar Doğalgaz
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