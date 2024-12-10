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Ekonomi
TRT Haber 10.12.2024 12:00

Bakan Bayraktar: İstikrarlı bir Suriye için enerji projeleri mümkün

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Katar gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması konusunda, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın? Olursa o hattın güvenli olması lazım" dedi.

Bakan Bayraktar: İstikrarlı bir Suriye için enerji projeleri mümkün

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye’nin elektrik ihtiyacının kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, ülkedeki altyapı eksikliklerine dikkat çekti. Bayraktar, enerji kaynaklarının bir çözüm aracı olarak kullanılabileceğini ifade etti.

"Talep olmadı ancak hazırlıklarımız var"

Bakan Bayraktar, kontrol altına alınan bölgelerden Türkiye’ye yeni bir talep gelip gelmediği sorusuna, "Henüz böyle bir talep olmadı. Ancak hazırlıklarımız var" yanıtını verdi.

"O hattın güvenli olması lazım"

Katar gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması konusunda ise Bayraktar, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın? Olursa o hattın güvenli olması lazım. İnşallah öyle olur temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Suriye
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