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Ekonomi
TRT Haber 10.12.2024 09:34

Hava yolu şirketleri gecikme durumunda yolcuya tazminat ödeyecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SGHM) yapılan değişikliğe göre, uçuşlarda 3 saatten fazla gecikme yaşanması durumunda, hava yolu şirketleri yolculara tazminat ödeyecek.

Hava yolu şirketleri gecikme durumunda yolcuya tazminat ödeyecek

3 Aralık 2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU) üzerinde yapılan değişiklikler Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle gecikmesi durumunda, yolcuların planlanan son varış noktasına 3 saat veya daha fazla sürede ulaştırılması halinde, hava yolu şirketleri belirlenen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu olacak.

İç hat uçuşları için 100 avro tazminat

Yönetmeliğin 8. maddesinde yapılan değişikliğe göre, gecikme durumlarında yolculara iç hat uçuşları için 100 avro tazminat ödenecek.

Dış hat uçuşları için ise mesafeye bağlı olarak, 1500 kilometre veya daha kısa uçuşlar için 250 avro, 1500 ile 3500 kilometre arasındaki uçuşlar için 400 avro, 3500 kilometreden uzun uçuşlar için 600 avro ödenecek.

Tazminat ödemeleri Türk Lirası üzerinden yapılırken, ödemenin gerçekleştiği günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.

Değişiklikler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütecek.

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