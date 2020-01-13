Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye ile ilgili son ekonomik verileri paylaştı.

Ülke risk priminin 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştığını kaydeden Albayrak, "2019‘da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020’de bunu çok daha ileri taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, 2 yıllık tahvil faizinin yüzde 10, 72 ile 6 Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini vurguladı.

Albayrak, "Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin mimarı olmuştur." dedi.

Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştı.



Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos‘tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık.



2019‘da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020’de bunu çok daha ileri taşıyacağız. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 13, 2020

Kaynak: TRT Haber